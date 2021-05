Hollywoodi näitleja palub eestlaste abi: saatke mulle kaadreid Eestist!

Mees postitab oma ametlikul Facebooki lehel, et otsib pilte Eestist oma «projekti jaoks». «Kui sul on äge pilt tehtud kuskil Eestis, siis postita see siia,» palub mees. Kommentaariumis on inimesed postitanud hingematvaid kaadreid Eestimaa loodusest.