Lauljatar Sissi paljastab: olen enda puhul märganud hästi palju negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid

«Viimaste nädalate, isegi kuude jooksul olen enda puhul tähele hakanud panema hästi palju negatiivseid mõttemustreid ja ka käitumismustreid. Ma arvan, et see, et nad mulle endale nähtavale tulevad, tähendab, et ma saan neid lõpuks muuta,» kirjutab naine sotsiaalmeedias.