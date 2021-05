Kahe vastase vanusevahe on täpselt 14 aastat, mõlema mängija sünnipäev on juunis. Kaia ei ole Tšehhi noorima TOP 30 tennisistiga kunagi kohtunud, kuid hetkel tundub, et Vondroušova kõrget edetabelikohta ei saa liiga hirmuäratavaks pidada – tal ei ole viimasest kahest hooajast kuigi häid tulemusi ette näidata.