Endine lapspruut Courtney Stodden kihlus

2013. aastal võttis kõmuline nooruk osa USA tõsielusarjast «Celebrity Big Brother» ja kaks aastat hiljem avaldas Vivid Entertainment Stoddeni pornovideo, milles naine üksinda figureeris. Hiljem lubas ta kogu teenitud palga heategevuseks annetada.

Courtney Stodden oma eksabikaasa, Hollywoodi näitleja Doug Hutchisoniga 2013. aastal. Shutterstock

Tänaseks on kõmuline paar lahku läinud – nende lahutus jõustus 2020. aastal.

Nüüd on Stodden taas kihlatud!

Stodden teatas rõõmustavast uudisest fännidele Instagramis, kus ta näitas kõigile oma uhket sõrmust. «Ma ütlesin jah, oh ja sõrmus pani mind õhku ahmima, see on nii ilus,» kirjutas Stodden postituses.

USA meediaväljaanne People pole Stoddeni esindajalt veel kommentaari saanud, kuid kihlust kinnitas ka naise kallim, 41-aastane ettevõtja Chris Sheng (alumisel pildil).

«See juhtus! Mitte nii nagu plaanisin, kuid hetk oli õige,» kirjeldas Sheng, kes küsis tähtsa küsimuse 28. mail. «Oleme pärast kohtumist mõlemad nii palju kasvanud, ka tõsiasi, et oleme suhtes olles nii palju paremaks, tugevamaks ja kindlamaks inimeseks kasvanud, paneb mind uskuma, et see suhe kestab igaviku,» kommenteeris ta pikemalt.

Paar hakkas käima 2017. aastal, kui Stodden oli abikaasast lahku läinud, kuid veel seaduslikult abielus. «Olen sama tüübiga kolm aastat koos olnud, Chrisiga. Töötan enda kallal iga päev,» avaldas Stodden 2020. aasta märtsis.

«Armastusse uskuda ei ole lihtne. Minu jaoks on raske end täielikult avada ja teda usaldada. Ma tõmban pidevalt tagasi ja kritiseerin kõike. Vajan paranemiseks aega ja loodetavasti õpin jälle täielikult armastama,» rääkis Stodden umbes aasta tagasi.

Pea neli aastat kestnud suhte ajal läksid Stodden ja Sheng mitu korda ka lahku, kuid tundub, et paar on lõpuks oma tulevikus kindel.