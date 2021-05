Ameerika fotograaf ja filmimees Nathan Popa väntab Tallinnas keskaegset filmisaagat. Enne kui ta mõne aasta eest Eestisse kolis, oli Popa ookeani taga Paris Hiltoni, Donald Trumpi tütre ja teiste kuulsuste ihukaitsja. Kuidas tõelist staarielu näinud ameeriklane Tallinnas kodukootud «Troonide mängu» filmib, sellest kirjutab värskes linateoses rolli saanud ooperilaulja ja näitleja Triin Lellep.



Nathan Popa on USA režissöör ja fotograaf, kellest lugesin esimest korda sügisel Arteri persooniloost. Ei jätnud ta mu hinge rahule juba siis, kui artikli juures ta keskaegseid kauneid pilte imetlesin. Need viisid kohe mu kujutlusvõime ajamasinasse! Oh, ma sooviks ka nii väga kogeda keskaegset elu ja tunda, mis tunne oleks elada selles rüütlite, aadlike ja talupoegade maailmas.

Soovidega tuleb aga ettevaatlik olla, sest nüüd, natuke rohkem kui pool aastat hiljem, leidsin end Popa filmi «The Prince» («Prints») võtetelt ja ühtlasi keskaja kiirkursuselt.

Nathan Popa filmi «The Prince» võtted. FOTO: Aliis Kampus

Ameeriklane, kes fännab Tallinna

New Yorgis sündinud Popa ise on kireva elukäiguga. Donald Trumpi tütre Tiffany ja Paris Hiltoni endise ihukaitsjana on ta näinud rohkem, kui me arvatavasti ette kujutada oskaks, aga nüüd on ta elus käsil uus peatükk.