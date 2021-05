20-aastane ameeriklanna sai TikToki trendi pärast südamerabanduse

Miljonite lemmikust rakendusest TikTok leiab tihti vahvaid ja kasulikke ideid, mida argipäevas rakendada. Küll on aga populaarsete trendide seas ka neid, mis on pigem ohtlikud (alles mai alguses vahendas Elu24, et TikToki on vallutanud vedela klorofülli joomine) ja mida proovides võib sattuda lausa haiglasse.