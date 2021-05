VIDEO ⟩ Marilyn Kerro ennustab, kas Jüri Ratas saab Eesti presidendiks

Kerro näeb, et Ratasel rahaprobleeme ei ole. «Ta tahab ikkagi kuidagi kõrgemale ja kaugemale saada, sest maailmakaart ja võidukaart tuleb. Maailmakaart on see, et maailma mastaabis saadakse temast rohkem teada. Mul on tunne, et ta üritab kõrgemale positsioonile saada. Aga ma ei näe, et see läbi läheks. Siin näitab, et keegi tuleb ikkagi vahele.»

Kaardid näitavad, et Ratas võib tulevikus vaadata Eestist kaugemale. «Mina teda presidendi kohal küll praegu ei näe ausaltöeldes. See näitab nagu mõnda suurt taktsitust, mis tuleb temast noorema meesterahva poolt.»

Peaministri kohalt tagasiastumise põhjus

Kerro näeb, et Ratas planeeris oma positsioonilt tagasiastumist juba ammu. «Ta tahtis ise endast lolli muljet jätta, midagi oleks teistmoodi välja tulnud. Ammune plaan ma ütleks sellepeale. Siin näitab ära, et kui tema ei oleks läinud, siis oleks ta sealt niikuinii ära lükatud. Mul on tunne, et seal käivad suure tõenäosusega asjad lihtsalt teistmoodi. Meile näidatakse üht, aga tegelikus on hoopis teine.»