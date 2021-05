ELU25 ⟩ Mart Soidro: Millest on tehtud väikesed keskerakondlased?

Mäetate ikka seda lapsepõlve luuletust?

Millest on tehtud väikesed tüdrukud?

Suhkrust ja jahust ja maasikavahust...

Millest on tehtud väikesed poisid?

Tiigrist ja konnast ja kutsikahännast...

Loodetavasti andestab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta mulle selle nõukogude-aegse pärandi tsiteerimise. Selline käsitlus on ammu aegunud, nagu ka vapra maadeuurija professor Koti väide, et lehmad sünnivad mustusest (Andrus Kivirähk „Maa-rahvas? Kes nad õieti on?” kogumikust „Kalevipoeg” 1997). Kui otsida veel paralleele, siis tõele on ilmselt kõige lähemal ENSV Kirjanike Liit, kes väitis oma järelhüüdes, et kriitik Horrimani maine matk algas 1888. aastal, mil ta sündis mehe ja naise ühendusest (Mihkel Mutt „Kerge meel”, 1988).

Aga me võimegi igasuguseid teooriaid heietama jääda, kui ei lähe konkreetsemaks ja püstitaks küsimuse: miks inimesed on erinevad? Miks mõnel on juba lapsest saati spordipisik veres? Miks mõnes on teadmistehimu? Miks mõnest saab kesik?

Mis paelub tänapäeva noori selle kriminaalse taustaga ühingu juures, et elada oma ilusaimad aastad ülemuse portfelli tassides ja talle aupaklikult ust avades?

Jõudsimegi märkamatult Keskerakonna noorte juurde, keda olen tähelepanelikult jälginud varsti juba 30 aastat. Mis paelub tänapäeva noori selle kriminaalse taustaga ühingu juures, et elada oma ilusaimad aastad ülemuse portfelli tassides ja talle aupaklikult ust avades? Nojaa, kõik pole muidugi pidanud nii roppu tööd tegema, „tutvused” maksavad ka midagi.

Edgar Savisaar, Aadu Must, Rein Ratas ja Valeri Korb on andnud tuletungla juba oma lastele, kes pole jätnud võimalust kasutamata ja jõudnud ka haljale oksale. Loomulikult on neil teatav eelis esimese põlve keskerakondlaste ees, sest sündisid Keskerakonna embleemiga hõbelusikas suus. Teised (näiteks mõni murueide tütar või möldri poeg) pidid püünele jõudmiseks kõvasti vaeva nägema ja väsimuseni isakese pea kohal vihmavarju hoidma. Isegi siis, kui taevas säras päike. Aga just see kontingent mind rohkem huvitabki, kes mängukaaslaste tögamist trotsides sõid K-kohukest ja viisid aastaid hiljem kõige kiuste täide oma unistuse – astuda Keskerakonda ja hakata näiteks munitsipaalametnikuks või kodukontoris konsultandiks. Iga algus on raske. Aga kui oled tasane ja tubli, pead kinni aastakümnetega väljakujunenud partei peajoonest ja neelad alla kõik sellega kaasnevad alandused, võib terendada hiilgav poliitiline tulevik. Kusjuures õppida pole vaja, ka XXI sajandil piisab keskharidusest, et Keskerakonna kaudu ministriks saada. Peab olema kannatlik. Iga inimlaps ei ole selleks võimeline, eriti kui tal on teistsugune lastetuba kui endast kolmandas isikus rääkival oraatoril.

