4,4 miljonit eurot sulas: Pornhubi vaadatuim staar sai endale uhke elamise

Ameeriklanna Riley Reid on pornostaar, kes on üks Pornhubi vaadatuim staare ja lisaks on ta väga populaarne ka OnlyFansis. Naine teenib OnlyFansis kuus ligi pool miljonit eurot ja raske töö on ära tasunud. Riley on nüüd ostnud endale uhke villa, mis läks maksma natuke üle 4,4 miljoni euro, vahendab Daily Star. Kusjuures pornostaar maksis selle eest veel sularahas!

California osariigi linnas Pasadenas ligi nelja aakri suurusel maa-alal asuvas villas on neli magamistuba ja kuus vannituba, Muidugi kuulub luksusvillale ka hiiglaslik bassein vaatega Los Angelese kesklinnale. Eluruumide alla kuulub kokku 464 ruutmeetrit.

Kuigi Riley, kelle pärisnimi on Ashley Mathews, on oma luksusvilla omanik tänu edule pornotööstuses, ei ole naine seda karjääri teistele soovitanud. Riley usub, et tema karjäär on olnud takistuseks just kohtingutel käimisel. Näiteks on kallimad palunud naisel oma karjäärist loobuda ja esitanud ultimaatumeid.

«Mul on probleem kohtingutel käimisega, kuna ma olen rahaliselt edukas. Inimesed ei taha minuga kohtama minna, sest ma olen kuulus pornostaar. Väga raske on nii inimesi kohata, kes on siiralt minuga olemisest huvitatud,» kurtis Riley.