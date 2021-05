USKUMATU ⟩ Jaapani tennisetäht Naomi Osaka loobus Prantsusmaa lahtistel edasi mängimast

Enne turniiri teatas Osaka, et ei hakka osalema Roland Garrosil pressikonverentsidel ja on valmis maksma selle eest trahvi. Nüüd aga ähvardasid korraldajad, et kui Osaka meediaboikott (pärast esimest ringi ta juba keeldus pressikonverentsist) jätkub, võib järgneda karmim karistus diskvalifitseerimise näol. «Kui ma mõni päev tagasi oma postituse avaldasin, ma ei mõelnud, et võin sattuda sellisesse olukorda. Usun, et nii turniiri kui ka teiste mängijate heaolu nimel on parem, kui võtan ennast maha, et kõik saaksid keskenduda ainult tennisele,» kirjutas Osaka.