NALJAKAS LUGU ⟩ Suur politseireid illegaalsesse kanepikasvatusse sai üllatusliku lõpu

Politseinikud said teateid, et üht tööstuspiirkonnas asuvat hoonet külastab arvukalt inimesi väga erinevatel kellaaegadel. Politseinikud märkasid ka hoone ventilatsiooniavasid ja sellest välja tulevaid juhtmeid. Samuti tekitas kahtlust märkimisväärne soojusenergia, mis hoonest kiirgus. «Need kõik on klassikalised kanepikasvatuse märgid,» kommenteeris kohalik politseijaoskond.