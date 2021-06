Robin Juhkental meenutab «Eesti laulu» võitu: see, mis kaasnes, oli päris valus

Robin Juhkentali jaoks on praegu küll muusika tagaplaanile jäänud, kuid ta meenutas aastat 2010, kui lauluga «Siren» Eurovisioonile sõitis. «Märtsis võitsin «Eesti laulu», mais saime Eurovisiooni poolfinaalis tagantpoolt kolmanda koha,» rääkis muusik. Juhkental ei tundnud, et eestlased oleks teda väga armastanud pärast seda, kui ta Eurovisiooni poolfinaalis niru tulemuse sai. «See, mis kaasnes, oli päris valus. Tagantjärele ma mõtlen seda, et ega ma praegu nii paksu nahaga poleks, kui seda poleks toimunud.»