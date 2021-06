KCNA avaldatud videol on näha teismelisi, seega ei ole teada, mis vanusest alates noored tööle sunnitakse. Lääne inimõiguslaste sõnul on need noored orjad, kes arvatavalt ei saa haridust, vaid peavad kogu elu rasket füüsilist tööd tegema. Põhja-Korea võimud eitavad lapstööjõu kasutamist.