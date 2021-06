Lauljatar Maian hakkab juhtima raadiosaadet: see on olnud minu pikaaegne unistus

Muusik on uuest ameti üle väga õnnelik. «Raadio 2-s töötamine ja üleüldse raadios töötamine on olnud minu pikk unistus,» räägib ta Elu24-le. Maiani sõnul käis ta kunagi ise idee välja oma plaadifirmale Universal Musicule. Tundub, et Maianile uus töö väga meeldib: «ma olen väga väga elevil ja õnnelik, et mind usutakse olevat piisavalt kompetentne ja pädev ja tublike, et seda teha,» räägib ta. «Ma loodan, et mul läheb hästi. Kindlasti alguses on palju õppimist, aga ehk pika peale saab juba sujuvamalt ja chillimalt.»