Jennifer Aniston sõprade taaskohtumisest: saime isegi Courtney’l silmad märjaks!

«Sõprade» fännid on aastaid lootnud, et näevad oma lemmikuid taas koos ekraanil ja 17 aasta pikkuse vahe järel see juhtuski. «Friends: The Reunion» tuli välja tänavu mais ning täispikas filmis võib näha kõigile juba tuttavaid kohti ja isegi rekvisiite. Ka näitlejates tekitasid tuttavad asjad suuri emotsioone.

«See on mingis mõttes nagu löök südamesse. Ma usun, et see oli meie kõigi jaoks. Saime isegi Courtney’l silmad märjaks,» rääkis Aniston ajakirjale Mirror. Ta kirjeldab taasühinemist kui ajas rändamist. «Aeg oleks justkui seisma jäänud. See on hea, aga see on ka südant lõhestav.»

Aasta 2021. Kaader filmist «Friends: The Reunion». FOTO: Terence Patrick/AP/Scanpix

Anistoni karjäär sai tuult tiibadesse just siis, kui «Sõbrad» komöödiasari 17.aastat tagasi lõppes ning naine hakkas saama rolle populaarsetes filmides, eesotsas «Marley and Me,» «Horrible bosses» and «We are the Miller’s.»