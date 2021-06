GALERII ⟩ Tänavuse heategevusliku pardiralliga püstitati vägev rekord

«Kuna vähihaigetel lastel on käsil raske ravimaraton, on meie jaoks kõige olulisem laste tervis,» ütles pardiralli kommunikatsioonijuht Kaia Gil . Seepärast ei saanud eestvedajad teha otsust korraldada suur rahvapidu, vaid lähtuti sellest, mida olukord võimaldas.

Pardiralli toimus telesaatena ka möödunud aastal ning Kaia Gili sõnul võtsid inimesed ürituse muutunud kujul suurepäraselt vastu. «Oleme väga tänulikud inimestele, kes mõistavad, et vähihaigete laste tervis on kõige olulisem, ja elavad oma part-sportlasele kaasa kodust teleri eest,» ütles ta.

«Suur rõõm on öelda, et see oli rekord,» ütles Gil. «Oleme südamest tänulikud kõikidele pardiralli toetajatele, inimestele ja ettevõtetele, kes on leidnud võimaluse vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid toetada. See on meie kõigi võimalus anda lastele lootust homseks.»