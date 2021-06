Soome eestlane otsib lahendust päevakajalisele murele: kas keegi põeb praegu seda viirust ja võiks pakkuda?

«Tervist! Mure siis järgmine... See koroonatestide tegemine on hakanud rahakotile mõjuma.. pidevalt maksta negatiivse tulemuse eest ning seda praktiliselt iga 72 tunni tagant, kuna vaja (loe:peab) iga nädalavahetus koduses Eestis käia!» kirjutatakse Facebookis Eestlased Soomes grupis ja pakutakse olukorrale ka võimalikku lahendust.

«Mul tekkis uitmõte, et ehk on majanduslikult otstarbekam see viirus läbi põdeda, saada positiivne testitulemus, istuda toas ära need paar nädalat, ning siis saada «koroonapass»? Jääks ära edasine jamamine nende testidega,» sõnas ta ja edastas omapoolse palve: «Kas keegi põeb praegu seda viirust ja võiks pakkuda? Uusimaa piirkonnas, kaugemale ei viitsi sõita.» Mitmed tõdesid kommentaariumis, et seisavad sama mure ees ja naljaga pooleks öeldi, et järjekorda võtaks ka nemad.