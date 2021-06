KLÕPS ⟩ Narva politseinikele jäi silma kummaline järelkäru: autoinsener näitas üles leidlikkust!

Meelde tuletati, et päris igasuguste leiutistega siiski liiklusesse minna ei tasu. «Kui sul tekib tunne, et tahaks mõne ainulaadse sõiduki ehitada ja sellega liiklusesse mina, palun pea nõu professionaalide, näiteks transpordiametiga. Teistest eristumine ja leidlikkus on igati kiiduväärt, kui igal sammul mõeldakse läbi ka ohutus,» lõppes postitus.