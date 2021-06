PILDID ⟩ Kersti Kaljulaidi saatsid Kevadtormil tõelised hiiglased

Kuigi seekordne Kevadtorm toimus viiruseohu tõttu väiksemas mahus, on sellest ilmunud tõeliselt huvitavat pildimaterjali. Seda külastanud president Kersti Kaljulaid tõdes Sõdurilehele, et on reservistide seas kohanud isegi pettumust seetõttu, et õppuse mastaap on väiksem.