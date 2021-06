VIDEO ⟩ TikToki videot järele teinud nooruk lõpetas kolmanda astme põletushaavadega haiglas

Destini Crane'i ema ja õe sõnul poleks nad ka oma halvimas unenäos osanud arvata, et midagi sellist nendega juhtuda võiks. «Mul on vanemlik kontroll kõigi tema asjade üle ja see ei olnud ikkagi piisav,» ütles tüdruku ema Kimberly Crane.

Sarnaselt teistele eakaaslastele oli ka Destini uudishimulik ja soovis järele teha lõbusaid videoid, mida platvormil postitatakse. Video, mida tüdruk jäljendada proovis, saatis ta põletushaavadega haiglasse, kirjutab KOMO News.

«Need pole TikToki trendid, mida kõik teavad. Need on märkamatud ja ohtlikud asjad, näiteks vannitoas millegi põlema süütamine,» ütles Destini õde Andrea, kelle sõnul teebki just see nende loo hirmsaks. «Talle meeldivad eriefektid. Talle meeldivad väga asjad, mis näevad välja justkui veealused, või asjad, milles kasutakse tuld – need näevad lahedad välja,» jätkas ta.

Tüdruku jaoks tundus lahe ka alkoholiga peegli peale joonistamine ja seejärel tiku tõmbamine. «Olin elutoas, kui ta mu nime karjus ja vannitoa ukse avas. Tema keha põles,» meenutas ema hirmsaid hetki. Destini sai kaelale, rindkerele, kõhule ja kätele kolmanda astme põletusi, mistõttu peab ta viibima haiglas vähemalt kaks kuud.

Taolisest videost sai inspiratsiooni ka tüdruk:

Oma lugu rääkides ei soovigi ta süüdistada niivõrd palju TikTokki, kui kasutajaid, kes selliseid videod ilma igasuguse hoiatuseta üles laadivad. «Nad ei mõtle sellele, kuidas need noored lapsed teevad seda sama ja kuidas nad saavad seda tehes haiget,» sõnas Kimberly.