Märulifilmist «Kahevõitlus» tuntud näitlejanna suri 57-aastaselt

Windsori esimesed rollid ulatuvad aastasse 1984, kui ta tegi kaasa Jerry Bruckheimeri filmis «Thief of Hearts», komöödiafilmis «Up the Creek» ja ka kahes telesarja «Charles in Charge» osas. Tema karjäär jäi tagasihoidlikuks, kuid tal oli väiksemaid rolle tuntud telesarjades nagu näiteks «Ajahüpe» ja «Salatoimikud», vahendab Deadline. 1994. aastal mängis ta 6-osalises «Hotel Malibu» sarjas koos Jennifer Lopeziga.