Elisa Kolk tegi pisikese, kuid tähendusliku heateo: seda hetke nähes lihtsalt pidin sekkuma!

Eesti laulja ja laulukirjutaja Elisa Kolk tõdes, et ei käi küll toidupoodides väga tihti, kuid eile ta siiski sinna sattus. «Järjekorras oodates seisis mu ees noor poiss, kes süüa otsis, kuid kellel ei olnud piisavalt raha. Kassapidaja ütles talle nii külmalt, et sa pead mõned asjad tagasi panema,» meenutas Elisa. Lauljatar tõdes, et lihtsalt ei suutnud seal lihtsalt niisama seista ja soetas poisile asjad, mille jaoks raha vajaka jäi. Poiss olevat olnud väga rõõmus.