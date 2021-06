Varem inim-Kenina tuntud Jessica läheb kaalutõusu pärast järjekordsele operatsioonile

37-aastane Jessica plaanib maovähendusoperatsiooni, et saada lahti lisakilodest. Jessica tunnistas, et pandeemia ajal tõusis tema kaal 101 kilogrammini, vahendab The Sun.

Jessica plaanib oma operatsiooni Türgi kliinikus, kuid kardab, et see võib halvasti lõppeda. «See on keerulisem operatsioon ja seotud tervisega. Nad lõikavad mu kõhu lahti ja mulle jääb vaid 25 protsenti kõhust alles. Loodetavasti hakkan pärast seda kaalust alla võtma.» Kuna see pole iluoperatsioon on Jessica rohkem mures.

Jessica Alves 28. aprillil Los Angeleses ostlemas. FOTO: /BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images/Scanpix

Tema sõnul on kaalutõusu põhjuseks hormoonid, mida ta pärast soovahetust on võtnud. «Minu soovahetus protsess on kestnud pea kaks aastat ja siis tuli pandeemia, olin toas, ilma trennita, sõin, sõin, sõin...»

Kaalutõusu pärast on Jessica veidi ebakindel: «Ma olen väga suur, aga piltidel ma seda ei näe.»