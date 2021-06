Kaja Kallase töövarjud jäid oma päevaga igati rahule: ma arvan, et ta on parim peaminister

Muljeid töövarjupäeva kohta jagas Facebookis ka üks noortest. «Mul on suur au, et mulle avanes väga ootamatult võimalus olla Eesti peaministri Kaja Kallase töövari. Sain lähedalt näha, kui keerulise ja hoogsa tööga on tegemist, kus tuleb alati, olenemata olukorrast, teha valik või kindel otsus,» kirjutas Laura Sofie.

Noored rääkisid oma päevast ka väikses videoklipis, mida Kaja Kallas jagas. «Kõige põnevam asi oli see, et ta lihtsalt jõuab nii palju. Kogu aeg olid järjest kohtumised, erinevad teemad ja kõiges ta oli kompetentne,» ütles Laura. Ka Alexanderi sõnul oli see väga põnev ja kasulik kogemus. «Kaja Kallasel on nii palju energiat ja ma arvan, et ta on parim peaminister,» jutustas noormees. «Eesti naispeaminister,» lisas jutu jätkuks Laura Sofie.