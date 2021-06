Meedia peale solvunud Rannamaja-Viktoria ja Helena: ma ei viitsi enam reaalselt oma suud kinni hoida!

Viktoria Martinson veetis parasjagu sõbrannadega bowling'ut mängides lõbusalt aega, kui üks neist meelelahutusmeedia uudist märkas. «Wtf nagu Kroonika, ma ei viitsi enam reaalselt oma suud kinni hoida ja ma ei viitsi enam olla, et «omg, ma ei tee nendest uudistest välja». Kuskil on piir ja faking inimeste pilte ei võrrelda,» rääkis Viktoria.

Viktoria ei mõistnud, kas meedial pole tõesti millestki muust kirjutada, kui sellest, kumb naistest parem välja näeb. «Mul on sellest sitasiiber saanud, kirjutage reaalselt midagi tarka,» jätkas ta. Kogu sellest olukorrast jäi onlyfansitarile mulje, et Eesti meedia õhutab inimesi üksteist mitte sallima. «Eesti on niigi üks selline riik, kus üks eestlane sööb teist ja Eesti meedia annab veel täiega hagu juurde. Väga madalalaubaline,» ütles Viktoria.

Oma mõtteid jagas sel teemal ka Helena Klaar, kellest samuti kõnealuses artiklis kirjutati. «Kuhu me oleme jõudnud Eesti meediaga, inimesi võrreldakse ehk siis minu mingit pilti võrreldakse Viktoria pildiga ja vastupidi. Mul on veits üle visanud see võrdlemine. Miks? Kas meil pole tõesti mitte midagi, millest kirjutada?» sõnas Helena.