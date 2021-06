Kaks USA lennufirmat on lubanud keelustada lendudel alkoholimüügi pärast seda, kui üks alkoholijoobes reisija lennutöötajat korduvalt rusikaga näkku lõi, kirjutab The Independent.

Southwest ja American Airlines on mõlemad teatanud, et alkohoolseid jooke enam nende lennukite pardal ei pakuta, reageerides nii hiljutistele juhtumitele, mis on seotud ohjeldamatute reisijatega.