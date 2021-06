KULLASADU ⟩ USAs loositakse vaktsineerima minejate vahel välja tulirelvad ja miljon dollarit

Mitmel pool USAs on algatatud tõeliselt materialistlikke kampaaniaid, et koroonavaktsineerimist elanike seas populaarsemaks muuta. Jagatakse lotopileteid, tasuta õlut, loositakse õppestipendiume.

Relvaarsenalis on poolautomaatsed vintpüssid ja viis erilist pumppüssi. Loosile võib registreerida iga Lääne-Virginia kodanik, kes on vähemalt ühe doosi COVID-19 vaktsiini kätte saanud.

Jackpot on aga 1 000 000 dollarit. Lisaks loositakse sarnaselt naabritega välja sellist «pudi-padi» nagu kalastusload, stipendiumid, autod. Iga vaktsineeritu saab teise doosi järel aga 100-dollarilise kinkekaardi.

Kampaania võib kaudselt olla seotud sellega, et USAs on koroonapiirangute ajal järsult tõusnud relvade kokkuostmine. Ühel kevadnädalal tehti 1 200 000 relvaostuks vajalikku taustakontrolli, mis on 23 aasta pikkuse arvepidamise rekordnumber.