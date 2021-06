SKANDAAL ⟩ Noor ema aeti bussist välja, sest ta julges seal beebit rinnaga toita

Kui Holly Chapmani pisitütar linnaliinibussis nutma hakkas, oli emal selge, mis ta tegema peab. Beebi oli näljane ja häiris kaasreisijaid. Midagi paha aimamata hakkas ta tütart toitma.

Bussijuhi jaoks oli aga vastuvõetamatu, et ema viie kuu vanust beebit rinnaga toitis. «Juht ütles, et ma ei tohi seda siin teha,» meenutas ema. «Ta ütles, et kui ma jätkata tahan, pean bussilt maha kobima.»

Holly oli küll selgitanud, et beebi nutab tühja kõhu pärast, kuid bussijuhti see ei huvitanud. «See oli nii nõme kogemus, et ma ei osanud uskumatusest midagi öeldagi,» sõnas naine.

Ametlik kaebus

Juhtum oleks sinnapaika jäänudki, kuid kui noor ema beebiga ühes kohvikus töötajate käest rinnaga toitmiseks luba küsis, hakkas Holly õde selle kohta pärima. Kui ta kuulis õe ebameeldivast kogemusest bussis, soovitas ta ametliku kaebuse esitada.

Seepeale bussifirma vabandas. «Me ei soovitaks ühelgi juhil niimoodi käituda,» kinnitas ettevõte ja tõdes, et vastav koolitus peaks ka kõikidel teenindajatel läbitud olema.

Holly sõnul on rinnaga toitmise ümber siiski tõeline stigma ja halbu kogemusi on kahe lapse emal ka varem ette tulnud. «Võõrad on mulle öelnud, et see on rõve, kuid bussi pealt pole seni maha visatud,» tõdes ta.

Holly abikaasa Daminen on juhtunu peale samuti pahane. Tema sõnul on veider, et rinnaga toitmist loomuliku asjana ei nähta. «Rinnaga toitmine avalikus kohas on normaalne ja tegelikult lubab ka seadus last toita mis iganes vajalikul hetkel,» lisas Holly.