PILDID ⟩ Julge hundi rind on paljas: USA modell lippas rannas ringi kireva trikooga, mis oli...!

Modell Kapila May läks USAs Californias avalikku randa, keha katmas vaid trikood imiteeriv maaling, vahendab Caters News. Kuigi naine oli täiesti alati, pettis ta tõenäoliselt ära nii mõnedki rannalised. Kaugelt vaadates justkui ei märkagi, et midagi valesti oleks, kuid lähemal vaatlusel on siiski näha paljast ihu.