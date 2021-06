Suri ravitseja ja nõelraviarst Olaf Leif

21. jaanuaril kirjutas Wõrumaa Teataja , et ravitseja vajab abi ravikulude katmisega. Abipalve postitasid sotsiaalmeedias Ingrid ja Arnold Rüütli lapselapsed Helena Mandala Kopamees ja Maria Leif. Ravikulud vajasid tasumist Lõuna-Eesti haiglas. Mees toimetati aasta algul haiglasse jalapõletikuga. Ravi eesmärgil pidid arstid tegema mitu operatsiooni, et veene laiendada. Peale meediahuvi tekkimist postitus kustutati.

Juba Leifi esivanemad olid nõelravijad ning vanaisa oli mandžuurlane. Omal ajal, kui Olaf Leif töötas Tartu linna polikliiniku loodusravikabineti juhatajana, tungles tema ukse taga iga päev 50–60 inimest. Nõelravi on Leifi sõnul väga vana ja teaduslikult tõestatud meditsiinivaldkond, mida tuleb väga kaua õppida. Soolapuhumise või nõidumisega pole siinkohal tema sõnul mingit tegemist. Nõelu tellis Leif Hiinast ja need on kas kullast, hõbedast, plaatinast või metallisegust, kirjutab Lõunaleht.