Popa filmib vanalinnas, peamiselt Olde Hansa keskaegses restoranis, filmitriloogiat, mille kaks esimest osa on juba purgis. Värsked pildid pärinevadki äsja lõppenud teise osa võtetelt.

Keskaegse saaga keskmes on maagiline peeker, mis toob igas inimeses välja tema kõige halvema külje. Triloogia taga on Eestis elav ameeriklane Nathan Popa, kes on olnud Paris Hiltoni, Donald Trumpi tütre Tiffany ja Jon Bon Jovi poja ihukaitsja.