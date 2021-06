FOTOD ⟩ Seksikas kamp: Liza Lind lubab oma uue fänniäpi avada aasta kuumima peoga

Selgub, et seksika seltskonna kutsus kokku instamodell ja maailmarändur Liza Lind, kes rääkis Elu24-le juba aprilli keskpaigas, et paneb püsti fänniplatvormi nimega Desyr. Nüüd on aeg jõudnud nii kaugele, et plaanitakse uhket avapidu. Huvi äratamiseks on aga vaja reklaampilte ning just nende jaoks esmaspäeval kogunetigi.