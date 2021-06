KAS TUNNED ÄRA? ⟩ Ärinaine Kristel Kruustük jagas armsat lapsepõlvefotot

Mobiilirakendusi testiva idufirma Testlio juht ning Eesti noorimaks miljonäriks tituleeritud Kristel Kruustük jagas Instagramis fotot oma lapsepõlvest pealkirjaga «Let it just be here» ehk «Las see lihtsalt olla siin». Naerusuiselt kaamerasse vaatava ja nüüdseks 31-aastase Kristeli suured kuulsad lokid on lapsena pildistades patsi pandud ning aksessuaariks on lisatud paar klambrit.