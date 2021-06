LÕBUS VIDEO ⟩ Juutuuber Hensugustast sai Liina Ariadne pintsli all glamuurne «drag queen»

«Nad muudavad enda välimust drastiliselt, mis on nagu VAU,» muljetas Henry Karpov. Kuna Liina varem eriti palju teistele meiki teinud pole, oli ka see video tema jaoks suur väljakutse. «Ma olen nii närvis,» tõdes lauljatar enne meigiga alustamist.

Video käigus kaotas Liina liimi abil Henry kulmud, et hiljem uued sinna asemele joonistada. «Kujutate ette seda Elu24 pealkirja «Juutuber jäi oma kulmudest ilma Youtube'i video pärast,»» naljatas taustal Martti Hallik. Lõpptulemus pakkus Henryle palju nalja, kuid see oli siiski muljetavaldav. Tehti ka mõni kõne lähedastele, et nende reaktsioone püüda. «Meik on iseenesest ilus, aga sa ise oled kole,» märkis üks neist naerusuiselt.