Lauri Pedaja ja kallima Getheli tütar sai täna ühekuuseks: oi kui palju Aria mulle õpetanud on!

«See pisike tirts on nüüd meiega päriselt olnud juba 1 kuu. See kuu on läinud nii kiiresti, kuid samas on olnud emotsioone terve aasta jagu. Oleme kokku kasvanud, teineteist tundma õppinud ja oi-oi-oi kui palju Aria mulle õpetanud on,» kirjutas Lauri Pedaja rõõmsalt. Pisitirtsu isa sõnul on tütar ennekõike õpetanud talle kannatlikkust ja seda, et plaanide tegemine on üsna mõttetu, kuna tüdrukul on niikuinii teised kavatsused.

«Hirmsasti juba ootan, et ta kasvaks suureks ja saaksin temaga vestlusi pidama hakata, kuid samas ma ei taha üldse, et ta veel suureks kasvaks,» tõdes Lauri, kes parasjagu usinalt pere kodu kallal nokitseb. «Meil kodus käib töö iga päev, tund, minut ja sekund, et sellest pisikesest preilist kasvaks badass naine, kes on enesekindel, mõistev, salliv, teab oma väärtust ja oskab enda eest seista,» jätkas näitleja ning tänas oma kallimat.

«Ta on lihtsalt nii imeline kaaslane mulle ja parim ema, keda tahta meie tütrele. Kütame edasi,» lõpetas Lauri.

Toreda päeva puhul jagas oma mõtteid ka Gethel Burlaka. «Mis ma möödunud kuu kohta öelda oskan? Seda, et see on olnud väga emotsiooniderohke. On olnud rõõmu- kui ka ahastuspisaraid. On olnud võidurõõmu kui ka eneses kahtlemist. On olnud tilgad-püksis-naeru kui ka urisemiseni vihastamist. Aga iga kord, kui ma talle otsa vaatan, unustan ma kõik rasked hetked, sest ta on on lihtsalt kriminaalselt armas!» kirjutas ta.

Gethel tõi välja ka, et mõistab lõpuks, miks emadele nõnda lapsi musitada meeldib. «Ma saan nüüd totaalselt aru sellest, miks mu emps mind väiksena koguaeg musutada tahtis,» kirjutas ta. Sarnaselt Laurile on Aria kasvamise pärast põnevil ka Gethel. «Ma tahaks täiega näha juba, milliseks Aria kasvab, aga ma ei taha üldse, et see beebiaeg läbi saaks,» jätkas ema. Samuti rõõmustas Gethel, et jälle ollakse üks öö lähemal sellele, et varsti saab nautida täisväärtuslikku und.