Kes ometigi on jätnud hunniku rattaid, kärusid ja muud jama Inga-nimelise naise aeda?

Nädala alguses saabus Elu24 toimetusele vihje, et keegi palavalt armastatud inimene on jätnud suure prügihunniku Rapla külje all elava naise koduaeda. Loost koorub välja aga kahe inimese vägikaikavedu, mis kestnud juba aastaid.