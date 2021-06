VIDEO ⟩ Justin Bieberist võiks saada imeline isa: laulja võlub lisaks naistele ka beebide südamed!

Videost on näha, kui võluvalt Justin Bieber pisikese poisiga toime tuleb ja lapse meelt lahutab. Pisipõnni tähelepanu köitis Justini käes olev mobiiltelefon, kust mängis lõbus lastelaul «Old MacDonald Had a Farm». Justini parima sõbra ja fotograafi Joe Termini last paistis nutiseadmes nähtu väga paeluvat.

«Kas te teete mulle nalja, kui armas see on!» kirjutas laulja postituses. Kuigi videos polnud näha Justini abikaasat Hailey Baldwini (23), siis kahtlemata on tal hea meel, et Justin oma isaoskusi arendab. Tänavu aasta septembris tähistab paar oma kolmandat aastapäeva. Ei ole teada, millal noored lapsi plaanivad saada, kuid Justin on teemat varem põgusalt puudutanud.

«Ma soovin nii palju lapsi, kui Hailey vähegi jaksab välja pressida,» ütles superstaar 1. detsembril saates «The Ellen DeGeneres Show». «Mulle meeldiks väga, kui mul oleks oma väike hõim, kuid see on tema keha, nii et mida iganes ta ka teha soovib,» rääkis Kanadast pärit laulja ja lisas, et tema abikaasa tahab veel enne laste saamist nii mõndagi saavutada.

Lisaks armsale videole jagas Bieber ka pilti auto pagasist, kus ta beebiga aega veetis. «Onu Bieber,» kirjutas superstaar.