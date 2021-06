PILDID ⟩ Sisulooja Liisa Pärnpuu sai koju jõudes kreepsu: ​nägin reaalselt, kuidas mingi asi läks külmkapi alla!

Sisulooja elab looduskaunis kohas, kus on täitsa tavapärane, et maja läheduses liiguvad loomad. Küll aga pole see nii tore, kui loomad tuppa satuvad. «Täna ei ole enam üldse nii naljakas, kui eile, kui meil oli see lind toas. Ma tulin tuppa ja ma nägin reaalselt, kuidas mingi asi läks külmkapi alla ja see on uss. Kujutad ette, et sul on uss toas…» rääkis suure ehmatuse saanud Liisa Pärnpuu. Päev enne pääses tuppa linnuke, kelle majast välja saamiseks läks omajagu aega.

Liisa otsustas pärast ussi märkamist oodata vähemalt poolteist tundi elukaaslast köögisaare peal. «Me ei tea, kas see on nastik või rästik, sest nad võivad olla päris sarnased. Ma olen helistanud kümnele numbrile ka ja kõik on mingi «ma ei tea, helistage sellele numbrile, äkki nad saavad aidata, aga võiksite ise ta sealt välja saada,»» jutustas Liisa.

«See võib tunduda küll, et mis see madu siis on, ajage ta välja, aga kui sa näed, et sul on toas madu – see on ülirõve, see on kohutav lihtsalt,» kirjeldas sisulooja, mida tundis.

«Ta tuli külmkapi alt välja ja me saime ta toast välja, aga te ei ole valmis selleks, milline ta oli,» rääkis Liisa. «Kui eilne linnuke jättis meile väga palju vahvaid kingitusi üle maja, siis ka meie tänane maokene on seda teinud. Lima haiseb täpselt nagu loomaaia maomajas. Kes soovib eredaid elamusi, siis ootame külla,» naljatas sisulooja.

Vaata pilte Liisa koju eksinud ussist!