PILDID ⟩ Mees arvas, et nägi palki, kuid tema üllatuseks oli tegu hoopis...

Dave Devine mõistis kiirelt, et tegu on ligi nelja meetrise krokodilliga. Looma nähti ujumas vaid paari meetri kaugusel turistirannast.

Kalur arvas, et tegu on lihtsalt suure palgiga. Mees oli parasjagu just kokku panemas oma kalurikraami Austraalias, Queenslandi rannas. «Ma mõtlesin, et see on kummaline. Vaatsin lähemalt ja nägin, et see on krokodill. Loom surfas parasjagu lainetes, kui mees teda silmas.

Lainete vahel loksudes nägi mees ühtäkki looma pead ja saba, ning mõistis, et see küll palk ei ole. Reptiil oli parasjagu päikselise ilmaga väikest suplust nautimas. Dave, kes on selles piirkonnas kalastanud üle kümne aasta, ütles, et pole Farnborough rannas kunagi varem krokodilli näinud. «Ainuüksi krokodilli looduses nägemine on hämmastav, kuid esimest korda näen ma siin üht,» tõdes kalur.

Mõned hämmeldunud inimesed väljendasid oma üllatust ka kommentaariumis. «See on see sama koht, kus me käisime sinu ja Ediga kalal,» kirjutas üks. «Veel üks põhjus Austraaliasse mitte tulla! Haid, maod, see on nii ohtlik, nii et ärge parem siia tulge!» sõnas teine.