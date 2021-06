ELU25 ⟩ Õiguskantsler Ülle Madise: Vabadusest, võrdsusest, vaesusest ja koputamisest ka

Mis nad siis hilbutavad oma võõramaa puhkusereiside, jõusaali, jooga ja pilatesega! Mis pagana late ja karulaugupesto kuskil albis kohvikus? Mis see teater praegusel ajal ikka niiväga on?! Pileteid nagunii ei saa. Kunstisaal on ohtlik koht, ebaoluline pealegi! Kui varem oli hiiglaslikes aia- ja ehituspoodides ostjaid puudu, siis nüüd olid nad korraga kõik üle. Ja milleks klaverikontsert, kui meil on pandeemia?

Vaevalt et pühakuid palju on, kui üldse. Hingel kipub olema ka tumedam pool, sileda glasuuri all aga harilik inimene isiklike huvide, egoismi, kadeduse, üleolekuiha, kasina kaastunde ja palju muu inimlikuga. Nõnda ei häbene osa kaaskodanikest kuulutada, et konto ajab üle serva, mühinal lähevad müügiks lukskorterid ja maalid. Tööd on ka palju. Neil, kel on. Teistel pole. Vahel just seepärast, et üldise vaimustuse toel keelati ka see, mis loogiliselt tõve leviku ohjamiseks tarvilik polnudki. Eks statistilise keskmisega ole ikka nii, et kui sinu palk on kümme tuhat ja mul kuussada, siis keskmiselt pole paha! Kehv on see hoolimatus, mis taandab „väikese“ inimese suure mure laastuks, mis metsa raiumise käigus võibki lennata.