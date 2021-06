PILDID JA VIDEO ⟩ Mungad vedasid viikingeid ninapidi

Aardekütt Derek McLennan leidis selle 2014 metalliotsija abil ja arheoloogid arvasid siis, et esemed on viikingite peidetud, kuid uus uurimine näitas hoopis midagi muud, teatab livescience.com.

Asjadele, mis kannavad leiukoha järgi nime Galloway aare, tehti röntgen-, kompuutertomograafiline, mikroskoopiline ja molekulaaruuring, mis näitasid, et need väärisesemede maeti viikingiajatul, mis kestis umbes 793 – 1066, ja tõenäoliselt matsid need kristlikud mungad, et kaista neile väärtuslikku viikingite kätte langemast.