Ukrainast Dnipro linna lähedal on juba terve mai toimunud suured arheoloogilised kaevamised. Tänaseks on nähtavale ilmunud kogu antiikne rajatis, mida seni varjas maapõu - korrapärane kivirahnudest ring.

Arheoloogide hinnangul on selle vanuseks 5500 aastat, seega on rajatis isegi Stonehenge'ist vanem. Sel ajal valitses Ukraina aladel hiline kiviaeg. Kaevamispaigast on avastatud ka 20 matusepaika.