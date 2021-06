Kuid jalgpalli imelapseks peetud Sonny Pike'i elu hakkas varjutama staaristaatus. Tema profikarjääri lämmatas vanemate lahutus, finantsilised arusaamatused isaga ning kuulsus enne, kui see sai alata.

Oma kaks nädalat tagasi ilmunud elulooraamatus «My Story: The Greatest Footballer That Never Was» (Minu lugu: Suurim jalgpallur, keda kunagi polnud) paljastab Pike kõik võitlused, mis lõpuks viisid kurva lõpuni.