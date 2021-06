Veneetsias on üle 17 kuu esimene kruiisilaev, millele pääseb 650 reisijat

Üks märk normaliseerumisest on see, et pärast 17 kuud saabus Veneetsiasse esimene kruiisilaev, MSC Orchstra, mis tuli sinna tühjalt Kreeka Pireuse sadamast. Laev võtab 5. juunil algavale Vahemere kruiisile 650 reisijat, teatab bbc.com.