Avalikustati Meghan Markle'i ja prints Harry kohe sündiva tütre võimalik nimi

Üks kuningliku pere liige on kogutud märkide põhjal spekuleerinud, et pisitütre nimeks võib saada Lily.

See oleks armas žest kuninganna Elizabethile, keda lapsepõlves hüüti Lillibetiks. Teiseks kooti Meghani pruutneitsite peakaunistustesse maikellukesed (ingl Lily of the valley). Väidetakse ka, et see olevat üks Harry lemmiknimedest.