VIDEO ⟩ Kim Kardashian pisarsilmil: tunnen end läbikukkunult, kolmas kuradi abielu!

Eetrisse jõudis üks viimaseid Kardashianide perereise. Puhkusel olles rääkis Kim Kardashian oma õdede Kylie ja Kendall Jenneriga abielu karile jooksmisest.

40-aastane tõsielustaar oli enne Kanye Westi abielus Damon Thomase ja Kris Humpriesiga. «Ma tunnen end justkui läbikukkunult, see on juba kolmas kuradi abielu. Jah, ma tunnen end luuserina,» rääkis Kim pisaraid tagasi hoides. Seega kinnitas staar, et koos Kanyega ta enam edasi minna ei suuda.

«Ma ausalt ei suuda enam seda teha,» sõnas Kim ja tõdes, et on omadega ummikus, samal ajal, kui Kanye kolib igal aastal üha uude osariiki. «Ma arvan, et ta väärib kedagi, kes toetaks tema igat sammu. Keegi, kes käiks temaga igal pool kaasas ja koliks temaga kasvõi Wyomingi, aga ma ei saa seda teha... Ma tahan olla õnnelik,» pühkis Kim pisaraid.

Veebruaris kirjutasime, et Kim ja Kanye on otsustanud lahutada ja ajavad paberimajandust, mis puudutab laste hooldusõigusi. Kim murdus ajal, kui õed üritasid teda küpsiseid süües lohutada. «Ma tahan lihtsalt oma tuppa minna ja mitte kunagi sealt välja tulla,» ütles ta. Saates tõdes ka Khloe, et Kimil on raske aeg ja ta üritab oma lahutust hoida võimalikult privaatsena.