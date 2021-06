UPS! ⟩ Sandra Vabarna motivatsioonikleidiga juhtus väike äpardus: entusiastlik abikaasa pani pesu kuivatisse

Aprilli lõpus jagas Sandra Vabarna pilti sellisest huvitavast riideesemest nagu motivatsioonikleit. «Sõbrad – see olen tõesti mina kleidikesega! Aga see pole mitte tavaline kleit – see on motivatsioonikleit!» kirjutas muusik Instagrami postituses. Kleidi sai ta kingiks sõbrannalt eesmärgiga, et suvel ei kaoks motivatsioon end vormi ajada.

«Aga motivatsioonikleidikesega juhtus selline lugu, et panin selle pessu ja entusiastlik abikaasa Jalmar Vabarna pani pesu kuivatisse ja ütleme nii, et isegi kui ma kaotaks poole oma praegusest kehakaalust, siis see kleidike enam mulle paras ei oleks!» naljatas Sandra.

Küll aga ei tähenda muusiku sõnul hea vormi saavutamine enam ammu ainuüksi kilode kaotamist. «Hea vorm tähendab seda, et mul on piisavalt vaimset ja füüsilist energiat, et igat päeva nautida, tegutseda ja teiste jaoks olemas olla,» kirjutas ta. Maikuus seadis naine eesmärgi, et teeb elu kõige tervislikuma kuu ning proovib seejärel kleiti uuesti selga. Kuivati lõi need plaanid pisut sassi.