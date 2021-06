PILDID JA VIDEO ⟩ Pandimajade eluolu koroona ajal: ei ole kõik nii roosiline ka meil!

Elu24 külastas Lasnamäel asuvat Luutari pandimaja, et selgitada välja, kuidas on koroona mõjunud pandimajade elule. Luutari perenaine Ljubov-Luule Emmar tõdes, et raskest ajast pole puutumata jäänud ka pandimajad, kuid loodetakse siiski olukorra paranemisele. Kuigi võiks arvata, et rahalistes raskustes inimesed viivad usinalt kodus leiduvat kraami pandimajja, siis nii see siiski ei ole. «Ei ole kõik nii roosiline ka pandimajades,» kinnitas omanik.