Mai alguses kirjutasime, et varem alati lohvakaid riideid kandnud Eilish poseeris moeajakirja Vogue kaanel korseti väel ja näitas end hoopis naiselikumast küljest. Varem on lauljatar sotsmeedias alati teravalt pihta saanud, kui on jäänud kaamera ette milleski muus kui pusas ja dressides.