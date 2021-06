PIINLIK VIDEO ⟩ Politsei eskortis teolt tabatud prügiloopijad tagasi oma prahti üles korjama

Ametnikud peatasid mehed sündmuskohalt lahkumas ja eskortisid nad siis tagasi. Video postitasid politseitöötajad ka sotsiaalmeediasse, et mehi pisut häbistada. Kuigi sündmus leidis aset juba 28. märtsil, pakub see inimestele nalja ka praegu.

Kiirteede keskgrupi ametnik Nick James ütles: «Eskortisime nad sündmuskohale – umbes 40 miili edasi-tagasi, selleks, et nad saaksid oma segaduse üles korjata.» «See oli räige ja vastutustundetu käitumine. Tegu on hädaolukorraks eraldatud peatumiskohaga, mis on suureks abiks just inimestele, kes on päriselt hädas,» jätkas Inglismaa maanteede vanem võrguplaneerija.